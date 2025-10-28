október 28., kedd

A napsugarak is előbukkannak kedden

Kedden kezdetben napos, majd felhősödő idő várható.

Kedden a délelőtti napos időt követően északnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik, főként az északi tájakon kisebb esőkkel, záporokkal. A délnyugati területeket ez kevésbé érinti. 

Időjárás előrejelzés keddre. Fotó: Frank Yvette

Időjárás előrejelzés

Napközben többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik az északnyugati szelet, ami késő délutántól délnyugatira fordul, és fokozatosan veszít erejéből. Este a délnyugati részeken már jelentős felhőzetcsökkenés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul – írja a HungaroMet előrejelzése. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

