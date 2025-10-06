október 6., hétfő

Brúnó, Renáta névnap

16°
+15
+4
Vigyük magunkkal esernyőinket holnap

Holnap a napos-gomolyfelhős idő lesz jellemző, de a Dunántúlon és az ország északi részein elszórtan záporok is előfordulhatnak.

A holnapi időjárás alapvetően napos-gomolyfelhős lesz. Elsősorban a Dunántúlon és az ország északi területein alakulhatnak ki elszórt, futó záporok, így érdemes egy esőkabátot is magunkkal vinni.

Holnap is ősziesen indul az időjárás.
A holnapi időjárás váltakozó napsütést és helyenként záport ígér, élénk északias széllel.

Milyen időjárás lesz holnap?

Sokfelé élénk, több helyen pedig erős északias szél várható, ami az időjárás érzetét hűvösebbé teheti. Kora reggel ismét párás, ködös körzetekkel találkozhatunk, ezért a vezetésnél és a szabadban való közlekedésnél érdemes óvatosnak lenni. Délutánra az időjárás szerint a hőmérséklet 14 és 19 fok közé emelkedik, így a könnyű kabátok és réteges öltözködés ideális lesz.

