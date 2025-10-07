6 órája
Holnap biztos megszűnik a didergés
Holnap az időjárásban a napsütés lesz a főszereplő, kevés felhővel és élénk északi széllel kísérve, így a friss levegő és a kellemes hőmérséklet garantált.
A holnapi időjárás napos oldalát élvezhetjük, csupán néhány gomoly- és fátyolfelhő zavarhatja a derűt. Csapadékra nem kell számítani.
Milyen lesz a holnapi időjárás?
Az északi szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, így a szabadban könnyen érezhető a frissítő fuvallat. Hajnalra helyenként pára vagy köd képződhet, így érdemes a reggeli órákban óvatosan vezetni. A hőmérséklet kora reggel 1 és 9 fok között alakul, délután pedig 15–20 fokra melegszik az időjárás. Könnyű kabát ajánlott a reggeli órákra, napközben viszont már elég lehet egy póló is.