Időjárás

6 órája

Holnap biztos megszűnik a didergés

reggel csapadék délután

Holnap az időjárásban a napsütés lesz a főszereplő, kevés felhővel és élénk északi széllel kísérve, így a friss levegő és a kellemes hőmérséklet garantált.

Munkatársunktól

A holnapi időjárás napos oldalát élvezhetjük, csupán néhány gomoly- és fátyolfelhő zavarhatja a derűt. Csapadékra nem kell számítani. 

időjárás
Napsütés és meleg kíséri a holnap időjárást.

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Az északi szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, így a szabadban könnyen érezhető a frissítő fuvallat. Hajnalra helyenként pára vagy köd képződhet, így érdemes a reggeli órákban óvatosan vezetni. A hőmérséklet kora reggel 1 és 9 fok között alakul, délután pedig 15–20 fokra melegszik az időjárás. Könnyű kabát ajánlott a reggeli órákra, napközben viszont már elég lehet egy póló is.

