Holnap biztos megszűnik a didergés

A holnapi időjárás napos oldalát élvezhetjük, csupán néhány gomoly- és fátyolfelhő zavarhatja a derűt. Csapadékra nem kell számítani.

Napsütés és meleg kíséri a holnap időjárást. Illusztráció: Shutterstock

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Az északi szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, így a szabadban könnyen érezhető a frissítő fuvallat. Hajnalra helyenként pára vagy köd képződhet, így érdemes a reggeli órákban óvatosan vezetni. A hőmérséklet kora reggel 1 és 9 fok között alakul, délután pedig 15–20 fokra melegszik az időjárás. Könnyű kabát ajánlott a reggeli órákra, napközben viszont már elég lehet egy póló is.