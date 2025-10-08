október 8., szerda

Koppány névnap

10°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

3 órája

Irány a szabad! Kiváló időjárást hoz a mai nap

Címkék#hőmérséklet#égbolt#csapadék

Ma az időjárás a napsütésről szól, csak kevés felhő zavarhatja a ragyogó égboltot, csapadékra viszont nem kell számítani.

A mai időjárásban a napsütésé a főszerep, csupán néhány gomoly- és fátyolfelhő jelenhet meg az égen. 

ilyen lesz a mai időjárás
A napsütés és az élénk északi szél jellemzi a mai időjárást. Illusztráció: Shutterstock

Milyen időjárás lesz ma?

Csapadék nem várható, így érdemes kihasználni a szép időt a szabadban. Az északi szél sokfelé élénk, helyenként erős lehet, ezért a szélálló ruházat jól jöhet. Hajnalban helyenként pára vagy köd képződhet, a hőmérséklet reggel 1–9 °C között, délután 15–20 °C körül alakul.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu