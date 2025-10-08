Irány a szabad! Kiváló időjárást hoz a mai nap

A mai időjárásban a napsütésé a főszerep, csupán néhány gomoly- és fátyolfelhő jelenhet meg az égen.

A napsütés és az élénk északi szél jellemzi a mai időjárást. Illusztráció: Shutterstock

Milyen időjárás lesz ma?

Csapadék nem várható, így érdemes kihasználni a szép időt a szabadban. Az északi szél sokfelé élénk, helyenként erős lehet, ezért a szélálló ruházat jól jöhet. Hajnalban helyenként pára vagy köd képződhet, a hőmérséklet reggel 1–9 °C között, délután 15–20 °C körül alakul.