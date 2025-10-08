Előrejelzés
1 órája
Irány a szabad! Kiváló időjárást hoz a mai nap
Ma az időjárás a napsütésről szól, csak kevés felhő zavarhatja a ragyogó égboltot, csapadékra viszont nem kell számítani.
A mai időjárásban a napsütésé a főszerep, csupán néhány gomoly- és fátyolfelhő jelenhet meg az égen.
Milyen időjárás lesz ma?
Csapadék nem várható, így érdemes kihasználni a szép időt a szabadban. Az északi szél sokfelé élénk, helyenként erős lehet, ezért a szélálló ruházat jól jöhet. Hajnalban helyenként pára vagy köd képződhet, a hőmérséklet reggel 1–9 °C között, délután 15–20 °C körül alakul.
