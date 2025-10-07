Napi időjárás
8 órája
Hidegfront után pillanatnyi felmelegedést érezhetünk ma
Ma változékony időjárásra számíthatunk. A nap folyamán napsütés és gomolyfelhők váltják egymást, miközben elszórtan előfordulhat futó zápor.
A mai időjárás reggel még párás, ködös lesz, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az időjárás-jelentést.
Milyen lesz a mai időjárás?
Napközben a napos idő és a gomolyfelhők váltakoznak, főként a Dunántúlon és az ország északi részén lehet futó zápor. Többfelé élénk, helyenként erős északias szélre készülhetünk. Délutánra 14–19 fok közé melegszik a levegő, így könnyű kabát is elegendő lehet a szabadban.
