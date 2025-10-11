október 11., szombat

Brigitta névnap

11°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

32 perce

Két különböző arcát mutatja az időjárás szombaton

Címkék#fátyolfelhő#szél#hőmérséklet#csapadék

Napos időre készülhetünk, bár időnként felhők is megzavarhatják a látványt. Szombaton helyenként kisebb zápor előfordulhat, élénk szél kíséretében.

Delmagyar.hu

A réteg- és fátyolfelhők mellett több órán át napos időben bízhatunk, csapadék nem valószínű.

kellemes délután
Hűvös hajnal után kellemes délutáni időjárás várható. Fotó: DM

Kellemes délutáni időjárásban bízhatunk

A délelőtti órákban még erősebb lehet a szél, délutánra viszont mérséklődik, a hőmérséklet pedig 19–20 fok körül alakul. Szombaton gyakrabban takarhatják felhők a napot, de időnként napos időszakokra is számíthatunk. Záporok főként északkeleten fordulhatnak elő, de a Dunántúl északi részén sem kizárt egy-egy gyenge csapadék. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. A hajnal hűvösnek ígérkezik 4–13 fokkal, délután viszont 15 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu