Két különböző arcát mutatja az időjárás szombaton

A réteg- és fátyolfelhők mellett több órán át napos időben bízhatunk, csapadék nem valószínű.

Hűvös hajnal után kellemes délutáni időjárás várható. Fotó: DM

Kellemes délutáni időjárásban bízhatunk

A délelőtti órákban még erősebb lehet a szél, délutánra viszont mérséklődik, a hőmérséklet pedig 19–20 fok körül alakul. Szombaton gyakrabban takarhatják felhők a napot, de időnként napos időszakokra is számíthatunk. Záporok főként északkeleten fordulhatnak elő, de a Dunántúl északi részén sem kizárt egy-egy gyenge csapadék. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. A hajnal hűvösnek ígérkezik 4–13 fokkal, délután viszont 15 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet.