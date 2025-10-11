32 perce
Két különböző arcát mutatja az időjárás szombaton
Napos időre készülhetünk, bár időnként felhők is megzavarhatják a látványt. Szombaton helyenként kisebb zápor előfordulhat, élénk szél kíséretében.
A réteg- és fátyolfelhők mellett több órán át napos időben bízhatunk, csapadék nem valószínű.
Kellemes délutáni időjárásban bízhatunk
A délelőtti órákban még erősebb lehet a szél, délutánra viszont mérséklődik, a hőmérséklet pedig 19–20 fok körül alakul. Szombaton gyakrabban takarhatják felhők a napot, de időnként napos időszakokra is számíthatunk. Záporok főként északkeleten fordulhatnak elő, de a Dunántúl északi részén sem kizárt egy-egy gyenge csapadék. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. A hajnal hűvösnek ígérkezik 4–13 fokkal, délután viszont 15 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
