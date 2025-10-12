Szeged ma napsütésbe öltözik – kellemes meleg várható

A mai időjárás Szegeden napos és száraz lesz, a reggeli hűvös után délutánra 18–19 °C körül alakul a hőmérséklet.

A Tisza-part ma is fürdik a napsütésben – a mai időjárás tökéletes sétához és kikapcsolódáshoz. Illusztráció: Shutterstock

Milyen idő lesz ma?

A szél alig lengedez, az ég többnyire derült marad, így kellemes lesz a levegő a városban. A mai időjárás ideális egy szabadtéri programhoz, akár egy Dóm téri kávézáshoz, akár egy Tisza-parti sétához.

Estére a mai időjárás enyhül, de továbbra is barátságos marad, 11–13 °C körüli hőmérséklettel. Egy könnyű kabát bőven elég lesz, ha este indulunk útnak.