1 órája

Szeged ma napsütésbe öltözik – kellemes meleg várható

A mai időjárás Szegeden igazi őszi napsütéssel és enyhe hőmérséklettel kényeztet. Csapadék nem lesz, így érdemes kihasználni a kellemes időt.

Munkatársunktól

A mai időjárás Szegeden napos és száraz lesz, a reggeli hűvös után délutánra 18–19 °C körül alakul a hőmérséklet.

mai időjárás szegeden
A Tisza-part ma is fürdik a napsütésben – a mai időjárás tökéletes sétához és kikapcsolódáshoz. Illusztráció: Shutterstock

Milyen idő lesz ma?

A szél alig lengedez, az ég többnyire derült marad, így kellemes lesz a levegő a városban. A mai időjárás ideális egy szabadtéri programhoz, akár egy Dóm téri kávézáshoz, akár egy Tisza-parti sétához.

Estére a mai időjárás enyhül, de továbbra is barátságos marad, 11–13 °C körüli hőmérséklettel. Egy könnyű kabát bőven elég lesz, ha este indulunk útnak.

