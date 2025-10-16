Fagyos reggelekkel vár minket a hétvége

Nézzük, milyen idő lesz hétvégén! Szombaton a nap felhősen kezdődik, majd a felhőzet gomolyosodni kezd, és csökkenni fog, csak elvétve fordulhat elő kisebb csapadék. Az északias szél sok helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

Milyen idő lesz hétvégén? Hideg reggelek, fagyos hajnalok várhatók. Fotó: HungaroMet

Milyen idő lesz hétvégén?

Vasárnap hajnalra igazi hideg köszönt be, sokfelé fagy várható. A ködfoltok gyorsan feloszlanak, és a kevés rétegfelhőzet csökkenése után a napsütés dominál majd. Csapadék továbbra sem várható. A szél délies irányba fordul, mérsékelt marad, miközben a maximum hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul.