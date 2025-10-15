október 15., szerda

Teréz névnap

14°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Holnap kiderül, trükközik-e velünk az ősz Csongrád-Csanádban

Címkék#időjárás#hőmérséklet#Szeged

A holnapi nap időjárása ismét tartogathat némi meglepetést, hiszen az ország több pontján változatos képet mutathat az égbolt. Érdemes figyelni, hogyan alakulnak a körülmények Csongrád-Csanádban is, mert nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy ma még gondolnánk.

Delmagyar.hu

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap. Az ország nagy részén holnap lanyhul az őszi borultság, de marad némi változékonyság: a reggeli köd és alacsony rétegfelhőzet fokozatosan felszakadozik, napközben gomolyfelhős, helyenként napos idő várható.

A szegedi városkép a magasból, eldőlt, milyen idő lesz holnap.
Elmondjuk, milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanádban. Fotó: Shutterstock

A nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, a csúcshőmérséklet a Dunántúlon valamivel visszafogottabb lehet. Szórványosan kisebb eső vagy zápor előfordulhat, ám a csapadék inkább csak jelzésértékű lesz. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, az északias szél nem fúj majd feltűnően erősen. Front egyik irányból sem közelít az ország fölé, így nagyobb légnyomásváltozásra sem kell készülni a levegő viszonylag nyugodt marad.

Milyen idő lesz holnap?

Nézzük, milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanádban. Reggel tartós köd, illetve alacsony felhőzet formálódhat, de az előrejelzés szerint idővel felszakadozik a felhőtakaró. A nap nagyobb részében gomolyos felhők mellett időnként kis területen előbújhat a nap. Délutánra 15–16 fok körüli érték is elképzelhető, bár az erősebb felhősödés helyenként visszafoghatja a melegedést. A szél mérsékelt marad, és a térségben nincs kilátás frontátvonulásra, így az idő viszonylag kiegyensúlyozott marad.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu