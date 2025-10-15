Holnap kiderül, trükközik-e velünk az ősz Csongrád-Csanádban

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap. Az ország nagy részén holnap lanyhul az őszi borultság, de marad némi változékonyság: a reggeli köd és alacsony rétegfelhőzet fokozatosan felszakadozik, napközben gomolyfelhős, helyenként napos idő várható.

Elmondjuk, milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanádban. Fotó: Shutterstock

A nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, a csúcshőmérséklet a Dunántúlon valamivel visszafogottabb lehet. Szórványosan kisebb eső vagy zápor előfordulhat, ám a csapadék inkább csak jelzésértékű lesz. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, az északias szél nem fúj majd feltűnően erősen. Front egyik irányból sem közelít az ország fölé, így nagyobb légnyomásváltozásra sem kell készülni a levegő viszonylag nyugodt marad.

Milyen idő lesz holnap?

Nézzük, milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanádban. Reggel tartós köd, illetve alacsony felhőzet formálódhat, de az előrejelzés szerint idővel felszakadozik a felhőtakaró. A nap nagyobb részében gomolyos felhők mellett időnként kis területen előbújhat a nap. Délutánra 15–16 fok körüli érték is elképzelhető, bár az erősebb felhősödés helyenként visszafoghatja a melegedést. A szél mérsékelt marad, és a térségben nincs kilátás frontátvonulásra, így az idő viszonylag kiegyensúlyozott marad.