Az időjárás holnap alaposan próbára teszi a hangulatunkat

A reggeli ködfoltok feloszlását követően változóan felhős, időnként napos idő ígérkezik, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb helyenként fordulhat elő egy-egy gyenge zápor. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, olykor erősebb lökések is kísérhetik, a nappali hőmérséklet pedig 19–20 fok körül alakul.

Milyen idő lesz holnap? Pénteken változékony időjárás várható. Illusztráció: Shutterstock

Milyen idő lesz holnap?

Pénteken a napos időszakokat gyakran megszakítja északnyugat felől érkező felhősödés, keleten és északkeleten pedig eső, zápor is előfordulhat. A szélcsendesebb térségekben hajnalra pára és köd képződhet, napközben viszont az északnyugati szél sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet reggel 3–11 fok, délután pedig 14–21 fok között alakul.