1 órája
Az időjárás holnap alaposan próbára teszi a hangulatunkat
Pénteken változóan napos-felhős idő lesz, csapadék legfeljebb elszórtan fordul majd elő. Északnyugat felől egy front érkezik, amely több felhőt, esőt és erős szelet hoz.
A reggeli ködfoltok feloszlását követően változóan felhős, időnként napos idő ígérkezik, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb helyenként fordulhat elő egy-egy gyenge zápor. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, olykor erősebb lökések is kísérhetik, a nappali hőmérséklet pedig 19–20 fok körül alakul.
Milyen idő lesz holnap?
Pénteken a napos időszakokat gyakran megszakítja északnyugat felől érkező felhősödés, keleten és északkeleten pedig eső, zápor is előfordulhat. A szélcsendesebb térségekben hajnalra pára és köd képződhet, napközben viszont az északnyugati szél sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet reggel 3–11 fok, délután pedig 14–21 fok között alakul.
