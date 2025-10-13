október 13., hétfő

1 órája

Holnap megmutatja igazi arcát az ősz Csongrád-Csanádban

Címkék#gomolyfelhő#Szeged#időjárás

Úgy tűnik, Szeged környékén ismét változékony napra készülhetünk. Lesz, ami meglep, és lesz, ami kifejezetten kellemesen alakul.

Delmagyar.hu

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap. Szeged környékén elsősorban napsütést hoz, csak időnként szaporodhatnak gomolyfelhők az égen, főként a késő délelőtti és délutáni órákban.

Hajó a Tiszán Szegednél, milyen idő lesz holnap
Mutatjuk, milyen idő lesz holnap. Fotó: DM

Milyen idő lesz holnap?

A hőmérséklet igazán ősziesen alakul, 17 °C körüli értékre lehet számítani. A térségre ugyanakkor jellemző marad a mérsékelt vagy élénk légmozgás, amely néhol kellemetlen széllökéseket is hozhat.

Az esték és éjszakák továbbra is enyhék lesznek, 8 °C köré hűl a levegő, derült vagy gyengén felhős égbolt mellett. Csapadék veszélye gyakorlatilag elhanyagolható. Ugyanakkor a szél estefelé is tartja magát, így kültéren programok esetén érdemes figyelni a légmozgás intenzitására.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

