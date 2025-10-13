Holnap megmutatja igazi arcát az ősz Csongrád-Csanádban

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap. Szeged környékén elsősorban napsütést hoz, csak időnként szaporodhatnak gomolyfelhők az égen, főként a késő délelőtti és délutáni órákban.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap. Fotó: DM

Milyen idő lesz holnap?

A hőmérséklet igazán ősziesen alakul, 17 °C körüli értékre lehet számítani. A térségre ugyanakkor jellemző marad a mérsékelt vagy élénk légmozgás, amely néhol kellemetlen széllökéseket is hozhat.

Az esték és éjszakák továbbra is enyhék lesznek, 8 °C köré hűl a levegő, derült vagy gyengén felhős égbolt mellett. Csapadék veszélye gyakorlatilag elhanyagolható. Ugyanakkor a szél estefelé is tartja magát, így kültéren programok esetén érdemes figyelni a légmozgás intenzitására.