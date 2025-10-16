2 órája
Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Szegeden és a térségben
Újabb őszi meglepetést tartogat számunkra az időjárás Csongrád-Csanád megyében.
Nézzük, milyen idő lesz holnap: reggel már a párásság és ködfoltok kísérhetik. Szeged, Szentes és Hódmezővásárhely környékén könnyű köd boríthatja a reggeli órákat. Később azonban a köd fokozatosan feloszlik, és napközben a megyében több-kevesebb napsütés várható, felhősödéssel váltakozóan. A HungaroMet előrejelzése szerint számottevő csapadék nem valószínű, a légmozgás mérsékelt marad.
Milyen idő lesz holnap délután?
Délutánra a hőmérséklet 12 és 17 °C között alakul, Makó, Csongrád és Szentes térségében is hasonló értékek várhatók. A gomolyfelhők néhol megvastagodhatnak, főleg a térség nyugati részein, de az eső esélye csekély. Éjszakára visszahűl a levegő, Hódmezővásárhelyen és Szentesen akár 4–6 °C is lehet, így hidegebb, hűvös éjszakával számolhatunk.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
