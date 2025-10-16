Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Szegeden és a térségben

Nézzük, milyen idő lesz holnap: reggel már a párásság és ködfoltok kísérhetik. Szeged, Szentes és Hódmezővásárhely környékén könnyű köd boríthatja a reggeli órákat. Később azonban a köd fokozatosan feloszlik, és napközben a megyében több-kevesebb napsütés várható, felhősödéssel váltakozóan. A HungaroMet előrejelzése szerint számottevő csapadék nem valószínű, a légmozgás mérsékelt marad.

Milyen idő lesz holnap? A nap nagy részében napos-felhős idő várható Csongrád-Csanád megyében. Fotó: DM

Milyen idő lesz holnap délután?

Délutánra a hőmérséklet 12 és 17 °C között alakul, Makó, Csongrád és Szentes térségében is hasonló értékek várhatók. A gomolyfelhők néhol megvastagodhatnak, főleg a térség nyugati részein, de az eső esélye csekély. Éjszakára visszahűl a levegő, Hódmezővásárhelyen és Szentesen akár 4–6 °C is lehet, így hidegebb, hűvös éjszakával számolhatunk.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.