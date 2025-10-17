Őszi meglepetés a láthatáron: ilyen idő jön holnap Csongrád-Csanádban

Csongrád-Csanád térségében mérsékelten felhős, napos időre lehet számítani, helyenként több gomolyfelhővel is. Szeged környékén és Makón a reggeli órákban enyhe párásság előfordulhat, de napközben a napsütés dominál majd, és a felhőzet inkább szórt lesz. Az éjszaka nyugalmasan alakul: Csongrádon, Hódmezővásárhelyen és Szentesen is derültebb ég várható, és a hőmérséklet sem csökken drasztikusan.

Milyen idő lesz holnap – Csongrád-Csanádban napos és mérsékelten felhős idő várható. Fotó: DM

Milyen idő lesz holnap?

A nappali maximumok 15–17 °C körül alakulnak, a reggeli hidegek viszont néhány településen (például Makó, Szentes) 4–6 °C környékén várhatók. A szél többnyire mérsékelt marad, de alkalmi lökésekkel is számolni lehet.