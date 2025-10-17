október 17., péntek

Hedvig névnap

16°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Holnapi időjárás

52 perce

Őszi meglepetés a láthatáron: ilyen idő jön holnap Csongrád-Csanádban

Címkék#Szeged#Csongrád-Csanád megyében#időjárás

Kíváncsi vagy, milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanád vármegyében? Ne aggódj, nem kell az egész napot bezárkózva tölteni, mert a légkör viszonylag barátságosnak ígérkezik, de néhány jelre érdemes odafigyelni.

Delmagyar.hu

Csongrád-Csanád térségében mérsékelten felhős, napos időre lehet számítani, helyenként több gomolyfelhővel is. Szeged környékén és Makón a reggeli órákban enyhe párásság előfordulhat, de napközben a napsütés dominál majd, és a felhőzet inkább szórt lesz. Az éjszaka nyugalmasan alakul: Csongrádon, Hódmezővásárhelyen és Szentesen is derültebb ég várható, és a hőmérséklet sem csökken drasztikusan.

Milyen idő lesz holnap? A napsütésben ragyogó szegedi Reök-palota homlokzata tiszta kék ég alatt – ilyen derült idő várható holnap Csongrád-Csanád vármegyében.
Milyen idő lesz holnap – Csongrád-Csanádban napos és mérsékelten felhős idő várható. Fotó: DM

Milyen idő lesz holnap?

A nappali maximumok 15–17 °C körül alakulnak, a reggeli hidegek viszont néhány településen (például Makó, Szentes) 4–6 °C környékén várhatók. A szél többnyire mérsékelt marad, de alkalmi lökésekkel is számolni lehet.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu