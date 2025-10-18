október 18., szombat

Lukács névnap

14°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Mutatjuk, milyen időre ébrednek holnap Csongrád-Csanádban

Címkék#Szeged#Makó#időjárás#Hódmezővásárhely

Derült, csapadékmentes időre számíthatunk a vasárnap, de a reggeli órákban többfelé gyenge fagy is előfordulhat. Mutatjuk milyen idő lesz holnap!

Delmagyar.hu

A HungaroMet előrejelzéséből részletesen megtudhatjuk, hogy milyen idő lesz holnap. 

milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? Vasárnap derült, száraz idő várható Fotó: DM

Milyen idő lesz holnap?

Hajnalban több helyen gyenge fagyra kell számítani, a legalacsonyabb hőmérséklet fagypont körül alakul, a szél legfeljebb gyengén lengedezik. Vasárnap napközben is többnyire derült marad az ég, de az északkeleti tájakon gomolyfelhők jelenhetnek meg, nyugat felől pedig fátyolfelhők érkeznek. Csapadék sehol sem valószínű, a délies szél csak helyenként élénkül meg. A legmagasabb hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul. Igazi őszi, napos vasárnap várja az országot. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu