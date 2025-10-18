2 órája
Mutatjuk, milyen időre ébrednek holnap Csongrád-Csanádban
Derült, csapadékmentes időre számíthatunk a vasárnap, de a reggeli órákban többfelé gyenge fagy is előfordulhat. Mutatjuk milyen idő lesz holnap!
A HungaroMet előrejelzéséből részletesen megtudhatjuk, hogy milyen idő lesz holnap.
Milyen idő lesz holnap?
Hajnalban több helyen gyenge fagyra kell számítani, a legalacsonyabb hőmérséklet fagypont körül alakul, a szél legfeljebb gyengén lengedezik. Vasárnap napközben is többnyire derült marad az ég, de az északkeleti tájakon gomolyfelhők jelenhetnek meg, nyugat felől pedig fátyolfelhők érkeznek. Csapadék sehol sem valószínű, a délies szél csak helyenként élénkül meg. A legmagasabb hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul. Igazi őszi, napos vasárnap várja az országot.
