Mutatjuk, milyen időre ébrednek holnap Csongrád-Csanádban

A HungaroMet előrejelzéséből részletesen megtudhatjuk, hogy milyen idő lesz holnap.

Milyen idő lesz holnap? Vasárnap derült, száraz idő várható Fotó: DM

Milyen idő lesz holnap?

Hajnalban több helyen gyenge fagyra kell számítani, a legalacsonyabb hőmérséklet fagypont körül alakul, a szél legfeljebb gyengén lengedezik. Vasárnap napközben is többnyire derült marad az ég, de az északkeleti tájakon gomolyfelhők jelenhetnek meg, nyugat felől pedig fátyolfelhők érkeznek. Csapadék sehol sem valószínű, a délies szél csak helyenként élénkül meg. A legmagasabb hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul. Igazi őszi, napos vasárnap várja az országot.