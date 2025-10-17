1 órája
Őszi meglepetés a láthatáron: ilyen idő jön holnap Csongrád-Csanádban
Kíváncsi vagy, milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanád vármegyében? Ne aggódj, nem kell az egész napot bezárkózva tölteni, mert a légkör viszonylag barátságosnak ígérkezik, de néhány jelre érdemes odafigyelni.
Csongrád-Csanád térségében mérsékelten felhős, napos időre lehet számítani, helyenként több gomolyfelhővel is. Szeged környékén és Makón a reggeli órákban enyhe párásság előfordulhat, de napközben a napsütés dominál majd, és a felhőzet inkább szórt lesz. Az éjszaka nyugalmasan alakul: Csongrádon, Hódmezővásárhelyen és Szentesen is derültebb ég várható, és a hőmérséklet sem csökken drasztikusan.
Milyen idő lesz holnap?
A nappali maximumok 15–17 °C körül alakulnak, a reggeli hidegek viszont néhány településen (például Makó, Szentes) 4–6 °C környékén várhatók. A szél többnyire mérsékelt marad, de alkalmi lökésekkel is számolni lehet.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
BYD-hatás Szegeden: így írja át a kínai autógyár a vármegye gazdaságát – galériával