2 órája
Sütni fog a nap? Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanádban
Őszi meglepetéseket tartogathat a következő nap Csongrád-Csanád vármegyében.
A HungaroMet előrejelzése szerint Csongrád-Csanád vármegye több pontján – Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Makón – nyugodt, jellemzően napos időre lehet számítani. A reggeli órákban még párás lehet a levegő, de napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet délutánra 15-17 °C körül tetőzik, így kellemes, enyhe idő ígérkezik.
Milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanád többi területén
Nézzük, milyen idő lesz holnap a térség további területein. Szentes és Csongrád térségében is hasonlóan alakul a helyzet. A nap legnagyobb részében száraz marad az idő, és csak néhol jelenhet meg néhány felhő. A légmozgás gyenge, így az őszi frissesség mellett sem kell erős szélre számítani.
