Mai évfordulók
2 órája

Sütni fog a nap? Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanádban

Címkék#Csongrád-Csanád vármegye#időjárás#Szeged

Őszi meglepetéseket tartogathat a következő nap Csongrád-Csanád vármegyében.

Delmagyar.hu

A HungaroMet előrejelzése szerint Csongrád-Csanád vármegye több pontján – Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Makón – nyugodt, jellemzően napos időre lehet számítani. A reggeli órákban még párás lehet a levegő, de napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet délutánra 15-17 °C körül tetőzik, így kellemes, enyhe idő ígérkezik.

Ketten ülnek egy padon a Dóm téren, már tudják, milyen idő lesz holnap.
Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanádban. Fotó: DM

Milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanád többi területén

Nézzük, milyen idő lesz holnap a térség további területein. Szentes és Csongrád térségében is hasonlóan alakul a helyzet. A nap legnagyobb részében száraz marad az idő, és csak néhol jelenhet meg néhány felhő. A légmozgás gyenge, így az őszi frissesség mellett sem kell erős szélre számítani.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

