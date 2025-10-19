Sütni fog a nap? Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanádban

A HungaroMet előrejelzése szerint Csongrád-Csanád vármegye több pontján – Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Makón – nyugodt, jellemzően napos időre lehet számítani. A reggeli órákban még párás lehet a levegő, de napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet délutánra 15-17 °C körül tetőzik, így kellemes, enyhe idő ígérkezik.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanádban. Fotó: DM

Milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanád többi területén

Nézzük, milyen idő lesz holnap a térség további területein. Szentes és Csongrád térségében is hasonlóan alakul a helyzet. A nap legnagyobb részében száraz marad az idő, és csak néhol jelenhet meg néhány felhő. A légmozgás gyenge, így az őszi frissesség mellett sem kell erős szélre számítani.