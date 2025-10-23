október 23., csütörtök

Holnap érkezik az, amire mindenki várt – megváltozik az időjárás!

Címkék#Csongrád-Csanád vármegye#időjárás#Szeged

Változékony, de összességében enyhébb idővel érkezik a péntek.

Delmagyar.hu

Vajon szükségünk lesz esernyőre pénteken? Mutatjuk milyen idő lesz holnap Szegeden és a környező településeken. 

Milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanádban?
Milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanádban? Változékonyság jellemzi a pénteki időjárást. Fotó: Frank Yvette

Milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanádban?

Pénteken nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, a reggeli órákban még főként az északkeleti tájakon várható eső, de napközben egyre többfelé kisüt a nap. Délután délnyugat, dél felől ismét erősebben megnövekszik a felhőzet, és arrafelé záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. A nyugati, északnyugati szél főként az ország északkeleti részén erős, olykor viharos lehet, estére viszont mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, délkeleten lesz a legenyhébb az idő – írja a HungaroMet előrejelzése. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

