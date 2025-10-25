Csapadék vagy napsütés? Kiderül, milyen idő lesz holnap

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanád vármegyében. A reggeli órákban még többfelé előfordulhatnak réteg- vagy fátyolfelhők, de délutánra várhatóan erősen felszakadozik a felhőzet. Szeged környékén, valamint Hódmezővásárhely és Makó környékén is több órán át lesz napos az ég, és délután akár 15-17 °C-ig is emelkedhet a hőmérséklet. Ugyanakkor estefelé, különösen Szentes és a dél-keleti részek felé közeledve, előfordulhatnak záporok vagy helyenként zivatarok is.

Milyen idő lesz holnap? Csongrád-Csanád vármegyében napos időre, estére viszont záporokra számíthatunk. Fotó: DM

Napközben többnyire derült vagy kevés felhős idő várható, így a Makó térségében és a megyében a déli órákban kellemesen meleg lehet az idő. Viszont a délután késői óráiban – különösen Hódmezővásárhely irányából– esőfelhők érkezhetnek. Éjszaka a felhőzet ismét nőhet, és a minimumhőmérséklet a megyében 10-12 °C körül alakulhat.