október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

15°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

55 perce

Csapadék vagy napsütés? Kiderül, milyen idő lesz holnap

Címkék#időjárás#Hódmezővásárhely#Makó

Csongrád-Csanád vármegyében is érezhető, ahogy az időjárás napról napra új arcát mutatja. Vajon milyen idő lesz holnap?

Delmagyar.hu

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanád vármegyében. A reggeli órákban még többfelé előfordulhatnak réteg- vagy fátyolfelhők, de délutánra várhatóan erősen felszakadozik a felhőzet. Szeged környékén, valamint Hódmezővásárhely és Makó környékén is több órán át lesz napos az ég, és délután akár 15-17 °C-ig is emelkedhet a hőmérséklet. Ugyanakkor estefelé, különösen Szentes és a dél-keleti részek felé közeledve, előfordulhatnak záporok vagy helyenként zivatarok is.

Felhős égbolt, milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? Csongrád-Csanád vármegyében napos időre, estére viszont záporokra számíthatunk. Fotó: DM

Napközben többnyire derült vagy kevés felhős idő várható, így a Makó térségében és a megyében a déli órákban kellemesen meleg lehet az idő. Viszont a délután késői óráiban – különösen Hódmezővásárhely irányából– esőfelhők érkezhetnek. Éjszaka a felhőzet ismét nőhet, és a minimumhőmérséklet a megyében 10-12 °C körül alakulhat.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu