1 órája
Kabát vagy napszemüveg? Kiderül, milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanádban
Holnap érdemes lesz figyelni az ablakon kívüli látványra: a napsütés és a felhősödés váltakozása jellemzi majd a napot a dél-alföldi régióban.
Holnap reggel a Szeged környékén induló napos idő után a délutáni órákban a Hódmezővásárhely–Makó tengely mentén fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A hőmérséklet délután akár 15-16 °C köré is emelkedhet, miközben a szél mérsékelt marad. Estére Szentes és a környékén már inkább erősebben felhős égbolt várható, de nagyobb eső nem szerepel a térségre vonatkozó előrejelzésben.
Milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanád többi részén?
A hajnal hűvösebb lesz, különösen a Csongrád–Szentes vidéken, ahol 8-9 °C-ra lehűlhet a levegő. A nap folyamán a felhők mögül több-kevesebb napsütés is előbukkan, viszont az esti órákra ismét több lehet a felhő.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Cicarajongók figyelem! Különleges naptárral támogathatod a Macska Menedék Egyesületet