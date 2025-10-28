Változóan felhős idővel érkezik a szerda, néhol a nap is előbújhat

Holnap Csongrád, Szentes és Szeged térségében is hűvösebb, reggel még párás lehet az idő, délutánra viszont kissé felmelegedhet. Az ég részben felhős lesz, néhol gomolyfelhők is kialakulhatnak. Szentesen és Makón dél körül már lehet néhány átmeneti derült időszak, de nem kizárt, hogy Hódmezővásárhely környékén borultabb marad az ég. A napsütés és a felhőátvonulások váltakozni fognak.

Milyen idő lesz holnap? – részleges napsütés és felhőátvonulások várhatók a megyében. Fotó: DM

Milyen idő lesz holnap?

Az esti órákban lehűlés várható, így Csongrád-Csanád megyében Szeged környékén is több helyen 5 és 7 fok közötti minimumra lehet számítani. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, erősödés nem jellemző, és csapadék sem valószínű. Így tehát ha azon agyalsz, hogy milyen idő lesz holnap, elmondhatjuk: mérsékelten hűvös, váltakozóan felhős, nagyjából száraz időre számíts, de délután némi napsütés sem kizárt Makó és Csongrád felé.