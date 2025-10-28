október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

12°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Holnapi időjárás

1 órája

Változóan felhős idővel érkezik a szerda, néhol a nap is előbújhat

Címkék#Hódmezővásárhely#Szeged#égbolt

A légkör a régió településein némi változékonyságot hoz. Mutatjuk milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanád vármegyében!

Delmagyar.hu

Holnap Csongrád, Szentes és Szeged térségében is hűvösebb, reggel még párás lehet az idő, délutánra viszont kissé felmelegedhet.  Az ég részben felhős lesz, néhol gomolyfelhők is kialakulhatnak. Szentesen és Makón dél körül már lehet néhány átmeneti derült időszak, de nem kizárt, hogy Hódmezővásárhely környékén borultabb marad az ég. A napsütés és a felhőátvonulások váltakozni fognak. 

Milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? – részleges napsütés és felhőátvonulások várhatók a megyében. Fotó: DM

Milyen idő lesz holnap?

Az esti órákban lehűlés várható, így Csongrád-Csanád megyében Szeged környékén is több helyen 5 és 7 fok közötti minimumra lehet számítani. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, erősödés nem jellemző, és csapadék sem valószínű. Így tehát ha azon agyalsz, hogy milyen idő lesz holnap, elmondhatjuk: mérsékelten hűvös, váltakozóan felhős, nagyjából száraz időre számíts, de délután némi napsütés sem kizárt Makó és Csongrád felé.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu