Kabát vagy napszemüveg? Kiderül, milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanádban

Holnap érdemes lesz figyelni az ablakon kívüli látványra: a napsütés és a felhősödés váltakozása jellemzi majd a napot a dél-alföldi régióban.

Delmagyar.hu

Holnap reggel a Szeged környékén induló napos idő után a délutáni órákban a Hódmezővásárhely–Makó tengely mentén fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A hőmérséklet délután akár 15-16 °C köré is emelkedhet, miközben a szél mérsékelt marad. Estére Szentes és a környékén már inkább erősebben felhős égbolt várható, de nagyobb eső nem szerepel a térségre vonatkozó előrejelzésben.

Milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? Derült pillanatok is várnak ránk. Fotó: DM

Milyen idő lesz holnap Csongrád-Csanád többi részén?

A hajnal hűvösebb lesz, különösen a Csongrád–Szentes vidéken, ahol 8-9 °C-ra lehűlhet a levegő. A nap folyamán a felhők mögül több-kevesebb napsütés is előbukkan, viszont az esti órákra ismét több lehet a felhő.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

