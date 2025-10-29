2 órája
Október 30-ai időjárás: így változik meg a hőmérséklet napközben
A nap első felében még több lesz a felhő, később viszont fokozatosan kitisztul az ég. Mutatjuk milyen idő lesz holnap!
Szerda estétől nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, a Dunántúlon néhol viharos széllökések is lehetnek, de csapadékra éjjel még nem kell számítani.
Milyen idő lesz holnap?
Csütörtökön eleinte erősen felhős lesz az ég, elszórtan záporok alakulhatnak ki, majd délután északnyugat felől csökken a felhőzet. A szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, a nappali hőmérséklet pedig 15 és 22 fok között alakul, így a hűvös reggel után kellemesen enyhe napra számíthatunk – írja a HungaroMet előrejelzése.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Üveg és székláb is repült: kocsmai verekedés miatt áll bíróság elé a pár
Így néz ki most a pusztamérgesi szellemiskola – diákok helyett az idő koptatja a padokat