Október 30-ai időjárás: így változik meg a hőmérséklet napközben

Szerda estétől nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, a Dunántúlon néhol viharos széllökések is lehetnek, de csapadékra éjjel még nem kell számítani.

Milyen idő lesz holnap: a hűvös reggel után kellemesen enyhe napra számíthatunk. Fotó: DM

Milyen idő lesz holnap?

Csütörtökön eleinte erősen felhős lesz az ég, elszórtan záporok alakulhatnak ki, majd délután északnyugat felől csökken a felhőzet. A szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, a nappali hőmérséklet pedig 15 és 22 fok között alakul, így a hűvös reggel után kellemesen enyhe napra számíthatunk – írja a HungaroMet előrejelzése.