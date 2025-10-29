október 29., szerda

Október 30-ai időjárás: így változik meg a hőmérséklet napközben

A nap első felében még több lesz a felhő, később viszont fokozatosan kitisztul az ég. Mutatjuk milyen idő lesz holnap!

Delmagyar.hu

Szerda estétől nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, a Dunántúlon néhol viharos széllökések is lehetnek, de csapadékra éjjel még nem kell számítani. 

Mutatjuk milyen idő lesz holnap!
Milyen idő lesz holnap: a hűvös reggel után kellemesen enyhe napra számíthatunk. Fotó: DM 

Milyen idő lesz holnap? 

Csütörtökön eleinte erősen felhős lesz az ég, elszórtan záporok alakulhatnak ki, majd délután északnyugat felől csökken a felhőzet. A szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, a nappali hőmérséklet pedig 15 és 22 fok között alakul, így a hűvös reggel után kellemesen enyhe napra számíthatunk – írja a HungaroMet előrejelzése. 

