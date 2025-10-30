október 30., csütörtök

Holnapra nyugodtan időzíthet kültéri programokat, kiváló idő várható

Pénteken több órás napsütésre készülhetünk, bár helyenként tartósan megmaradhat a rétegfelhőzet. Csapadék nem várható, a hőmérséklet 15–21 fok között alakul.

A köd és pára feloszlása után a rétegfelhők mellett sokfelé előbújik a nap, csapadék sehol sem várható.

Milyen idő lesz holnap Szegeden?

A nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Pénteken országszerte több órás napsütés valószínű, de a Dunántúl több részén és a főváros környékén tartósan megmaradhat a rétegfelhőzet, ami korlátozza a napsütést. Jelentősebb esőre továbbra sem kell számítani, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Hajnalban pára és köd képződhet, a hőmérséklet -1 és +13 fok között alakul, délutánra pedig 15–21 fok közé emelkedik.

