Kellemes időjárás kíséri október utolsó napjait

Ha azon gondolkodsz, milyen idő lesz holnap Szegeden, reggel érdemes melegebben elindulni: a hőmérséklet 6–8 °C körül alakul, az időjárás ekkor még felhős, kissé borongós képet mutat majd. Délelőtt fokozatosan javul a helyzet, a nap egyre többször bukkan elő, délutánra pedig 13–14 °C körüli enyhe hőmérsékletre számíthatunk. Ez az a napszak, amikor a időjárás kifejezetten kellemes lesz egy sétához vagy szabadtéri programhoz.

Kíváncsi vagy, milyen idő lesz holnap? – hűvös reggelre és napos délutánra számíthatsz. Fotó: Shutterstock

Milyen idő lesz holnap Szegeden?

Később, az esti órákban ismét lehűl a levegő és visszatérhet némi felhőzet, de csapadék nem várható. Mivel a nap során többször is változik az idő, a legjobb választás a réteges öltözködés, reggel egy melegebb pulóver vagy kabát, délután pedig egy könnyebb felső is elegendő lesz. A időjárás kedvező alakulása miatt akár a Tisza-parti séta is jó program lehet délutánra.