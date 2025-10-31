Hirtelen lehűlés vagy napsütés? Ez vár ránk holnap

Szombat hajnalban a Dunántúlon és északkeleten alacsony szintű felhőzet, a derült tájakon pedig foltokban köd alakulhat ki. Másutt derült vagy fátyolfelhős marad az ég, csapadékra sehol sem kell számítani. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig a kevésbé felhős részeken -1 és +5, máshol 6 és 13 fok között alakul – írja a HungaroMet.

Milyen idő lesz holnap Szegeden? Többnyire napos időt hoz a szombat. Fotó: DM

Milyen idő lesz holnap Szegeden?

Időjárás Szegeden: A délelőtti órákban a köd és a rétegfelhőzet feloszlik, délutánra többnyire napos idő ígérkezik. Az Alpokalján, a Fertő környékén és északkeleten maradhat több felhő az égen. Csapadék továbbra sem várható. A déli szél az Észak-Dunántúlon olykor megélénkülhet, másutt mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 17 és 22 fok között alakul, északkeleten kissé hűvösebb idő lesz.