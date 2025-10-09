1 órája
Az esernyő és az esőkabát is jó társunk lehet ma
Ma az időjárás változékony lesz, bár sok napsütésre számíthatunk, északnyugatról érkező felhők elsősorban a Dunántúlt érintik, helyenként záporral.
A mai időjárás során északnyugat felől több felhő sodródik fölénk, melyekből főként a Dunántúlon eshet az eső, míg a Dunától keletre csak néhol alakulhat ki kisebb zápor.
Milyen idő lesz ma Szegeden?
A legtöbb helyen rövid időszakokra kisüt a nap, így az időjárás napos és borult pillanatai váltakoznak. Főként a Dunántúlon, a főváros környékén és néhol északkeleten lehet számítani élénk, északnyugati szélre. A hőmérséklet reggel 1-12, napközben 13-20 fok között alakul, így az időjárásnak megfelelően érdemes rétegesen öltözködni és esernyőt vinni a záporok miatt.
