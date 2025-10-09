október 9., csütörtök

Dénes névnap

+19
+6
Időjárás

1 órája

Az esernyő és az esőkabát is jó társunk lehet ma

Ma az időjárás változékony lesz, bár sok napsütésre számíthatunk, északnyugatról érkező felhők elsősorban a Dunántúlt érintik, helyenként záporral.

A mai időjárás során északnyugat felől több felhő sodródik fölénk, melyekből főként a Dunántúlon eshet az eső, míg a Dunától keletre csak néhol alakulhat ki kisebb zápor. 

Milyen idő lesz ma Szegeden? változékony lesz ma az időjárás
Az időjárás ma vegyes lesz, a napsütés és a záporok váltakoznak majd.

Milyen idő lesz ma Szegeden?

A legtöbb helyen rövid időszakokra kisüt a nap, így az időjárás napos és borult pillanatai váltakoznak. Főként a Dunántúlon, a főváros környékén és néhol északkeleten lehet számítani élénk, északnyugati szélre. A hőmérséklet reggel 1-12, napközben 13-20 fok között alakul, így az időjárásnak megfelelően érdemes rétegesen öltözködni és esernyőt vinni a záporok miatt.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

