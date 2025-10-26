október 26., vasárnap

3 órája

Káoszos vasárnap jöhet: Csongrád-Csanádot eléri az őszi vihar

Címkék#zápor#zivatar#Csongrád-Csanád

Vasárnap hűvös, szeles és időnként esős idő várható Csongrád-Csanádban.

Delmagyar.hu

Csongrád‑Csanád vármegye területén október 26-án reggel még számítani lehet záporokra vagy akár zivatarra is, amelyek villámlással, szélerősödéssel, helyenként jégesővel is járhatnak. A nap előrehaladtával csökken az aktív zivatarok esélye, de a délután-este folyamán is maradhatnak felhős, csapadékos időszakaszok.

Fotó: DM

A nappali hőmérséklet várhatóan 12-14 °C körül alakul majd, míg hajnalban akár 6 °C alatt is lehet.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

