Időjárás
1 órája
Káoszos vasárnap jöhet: Csongrád-Csanádot eléri az őszi vihar
Vasárnap hűvös, szeles és időnként esős idő várható Csongrád-Csanádban.
Csongrád‑Csanád vármegye területén október 26-án reggel még számítani lehet záporokra vagy akár zivatarra is, amelyek villámlással, szélerősödéssel, helyenként jégesővel is járhatnak. A nap előrehaladtával csökken az aktív zivatarok esélye, de a délután-este folyamán is maradhatnak felhős, csapadékos időszakaszok.
A nappali hőmérséklet várhatóan 12-14 °C körül alakul majd, míg hajnalban akár 6 °C alatt is lehet.
