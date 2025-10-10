Szombaton rétegesen öltözködjön, meglepő fordulatok várhatóak!

A reggeli ködfoltok feloszlása után változóan felhős, időnként napos időre készülhetünk. Jelentősebb csapadék nem valószínű, de elszórtan kialakulhat egy-egy gyenge zápor. Az északnyugati szél több helyen élénk, olykor erősebb lökésekkel is kísért lesz, a nappali hőmérséklet pedig 19–20 fok körül mozog majd.

Napos és felhős időszakok váltják majd egymást. Fotó: DM

Napos és felhős időszakok szombaton

Pénteken a napos időt gyakran zavarják felhők, főként északnyugatról érkezve. Keleten és északkeleten eső, zápor is kialakulhat, miközben hajnalban a szélcsendesebb tájakon pára és köd képződhet. Napközben az északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet reggel 3–11 fok között alakul, délutánra pedig 14 és 21 fok közé emelkedik.