Hirtelen lehűlés vagy napsütés? Ez vár ránk ma

A reggeli ködfoltok felszállása után változóan felhős, időnként napos időre készülhetünk, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb helyenként fordulhat elő gyenge zápor. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, olykor erős lökések is kísérhetik.

Napos és felhős időszakok váltják egymást. Illusztráció: Shutterstock

Napos és felhős időszakok

Pénteken a napos időszakokat gyakran megszakítja északnyugat felől érkező felhősödés, főleg keleten és északkeleten eső, zápor is előfordulhat. A kevésbé szeles térségekben hajnalra pára, köd képződhet, napközben pedig az északnyugati szél sokfelé élénk, erős, néhol viharos lesz. A hőmérséklet reggel 3 és 11, délután 14 és 21 fok között várható.