1 órája
Hirtelen lehűlés vagy napsütés? Ez vár ránk ma
Csütörtökön változóan napos-felhős időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Pénteken északnyugat felől érkező front hozhat több felhőt, esőt és erős szelet.
A reggeli ködfoltok felszállása után változóan felhős, időnként napos időre készülhetünk, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb helyenként fordulhat elő gyenge zápor. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, olykor erős lökések is kísérhetik.
Napos és felhős időszakok
Pénteken a napos időszakokat gyakran megszakítja északnyugat felől érkező felhősödés, főleg keleten és északkeleten eső, zápor is előfordulhat. A kevésbé szeles térségekben hajnalra pára, köd képződhet, napközben pedig az északnyugati szél sokfelé élénk, erős, néhol viharos lesz. A hőmérséklet reggel 3 és 11, délután 14 és 21 fok között várható.
