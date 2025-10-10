október 10., péntek

Gedeon névnap

10°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

1 órája

Hirtelen lehűlés vagy napsütés? Ez vár ránk ma

Címkék#ködfolt#zápor#csapadék

Csütörtökön változóan napos-felhős időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Pénteken északnyugat felől érkező front hozhat több felhőt, esőt és erős szelet.

Delmagyar.hu

A reggeli ködfoltok felszállása után változóan felhős, időnként napos időre készülhetünk, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb helyenként fordulhat elő gyenge zápor. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, olykor erős lökések is kísérhetik.

napos és felhős időszakok
Napos és felhős időszakok váltják egymást. Illusztráció: Shutterstock

Napos és felhős időszakok

Pénteken a napos időszakokat gyakran megszakítja északnyugat felől érkező felhősödés, főleg keleten és északkeleten eső, zápor is előfordulhat. A kevésbé szeles térségekben hajnalra pára, köd képződhet, napközben pedig az északnyugati szél sokfelé élénk, erős, néhol viharos lesz. A hőmérséklet reggel 3 és 11, délután 14 és 21 fok között várható.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu