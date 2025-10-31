október 31., péntek

Kiváló idő ígérkezik kültéri programokhoz, használja ki a jő időt!

Párás, helyenként ködös reggel után többfelé kisüt a nap, csapadékra sehol sem kell számítani. A hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, enyhe, őszi idő várható.

A köd és a pára feloszlása után a rétegfelhők mellett többfelé kisüthet a nap, csapadék sehol sem várható.

Napsütéses, kellemes idővel zárulnak a hétköznapok. Fotó: DM

Napsütés és 20 fok

A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Pénteken országszerte több órás napsütésre készülhetünk, azonban a Dunántúl több pontján és a főváros környékén tartósan megmaradhat a rétegfelhőzet, ami gátolja a napsütést. Jelentősebb eső nem valószínű, a szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. Hajnalban sokfelé pára, köd képződhet, reggel -1 és +13 fok közötti minimumokra, napközben pedig 15–21 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk.

