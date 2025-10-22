október 22., szerda

Nemzeti ünnepünkön tökéletes időjárás várható, estére érkezhet a hidegfront

Címkék#időjárás#nemzeti ünnep#hidegfront

Nemzeti ünnepünkön szinte országszerte késő nyárias időre számíthatunk. A meleg levegőt erős, helyenként viharos déli szél kíséri majd.

Delmagyar.hu

Nemzeti ünnepünkön országszerte késő nyárias idő várható, a hőmérséklet többnyire 20 és 26 fok közé emelkedik – írja a HungaroMet Nonprofit Zrt. közösségi oldalán.

Nemzeti ünnep
Nemzeti ünnepünkön meleg idő várható, estére érkezhet a hidegfront. Fotó: DM

Időjárás a nemzeti ünnepünkön

Az északnyugat felől közelítő ciklon előoldalán erőteljes melegedés zajlik, ugyanakkor a déli szél sokfelé megerősödik, és északnyugaton akár 70–80 km/h-s széllökések is előfordulhatnak. Az Északi-középhegység térségében maradhat felhősebb az ég, ott 12–20 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. A hidegfront érkezésére estig kell várni.  

