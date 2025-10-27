október 27., hétfő

Változékony arcát mutatja a mai időjárás

A szegedi időjárás ma változékony, de kellemes. A reggel hűvösen és felhősen indul, délutánra viszont kisüt a nap, és enyhébb lesz a levegő.

Aki ma reggel kilép az utcára, rögtön érzi, milyen idő van Szegeden: csípős, 6–8 °C körüli hőmérséklet és felhős ég jellemzi a nap elejét. Délelőtt fokozatosan javul az időjárás, a felhők felszakadoznak, és délutánra 13–14 °C körüli, naposabb idő várható. Ez a szegedi időjárás ideális egy rövid sétához vagy szabadtéri programhoz.

szegedi időjárás ködös fák
A szegedi időjárás ma hűvös reggelről napos, enyhe délutánra vált. Fotó: Shutterstock

Milyen lesz ma a szegedi időjárás?

Estére ismét lehűl a levegő, és több lesz a felhő, de eső nem valószínű. A réteges öltözködés ma is jó döntés, hiszen az időjárás egész nap változó arcát mutatja.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

