1 órája
Változékony arcát mutatja a mai időjárás
A szegedi időjárás ma változékony, de kellemes. A reggel hűvösen és felhősen indul, délutánra viszont kisüt a nap, és enyhébb lesz a levegő.
Aki ma reggel kilép az utcára, rögtön érzi, milyen idő van Szegeden: csípős, 6–8 °C körüli hőmérséklet és felhős ég jellemzi a nap elejét. Délelőtt fokozatosan javul az időjárás, a felhők felszakadoznak, és délutánra 13–14 °C körüli, naposabb idő várható. Ez a szegedi időjárás ideális egy rövid sétához vagy szabadtéri programhoz.
Milyen lesz ma a szegedi időjárás?
Estére ismét lehűl a levegő, és több lesz a felhő, de eső nem valószínű. A réteges öltözködés ma is jó döntés, hiszen az időjárás egész nap változó arcát mutatja.
