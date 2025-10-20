Felemás előrejelzés a hosszú hétvégére, a napszemüvegre és az esernyőre is szükség lehet

A Brit-szigetek térségében örvénylő ciklon előoldalán melegebb levegő érkezik hazánk fölé, így a következő napokban jelentős felmelegedésre számíthatunk, és átmenetileg megszűnnek az éjszakai fagyok is – írja közösségi oldalán a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Szél és borongós idő válhat hétvégén. Fotó: DM



Szél és napsütés

Nemzeti ünnepünkön a legtöbb helyen 20 fok körül vagy afölött alakul a csúcshőmérséklet, csupán az Északi-középhegységben maradhat kissé hűvösebb az idő. A Dunántúl déli részén és Bács-Kiskun megyében akár 23–24 fok is lehet. Szerdán és csütörtökön napközben többnyire száraz idő várható, csak elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor.

Csütörtök estétől azonban megérkezik a hidegfront: a Dunántúlon megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a déli, majd nyugatira forduló szél. A front mentén egyre többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar is, és péntek délelőttig több helyen 10 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

A hétvégén ismét változékony, csapadékos időre készülhetünk, de a nappali hőmérséklet az évszakos átlagnak megfelelően alakul, és a fagyok egyelőre elmaradnak.