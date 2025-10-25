Változékony arcát mutatja az ősz, napos és felhős időszakok is lesznek

Változóan felhős időre készülhetünk, helyenként – főként délen – záporok, zivatarok is előfordulhatnak.

Változóan napos-felhős idő várható. Fotó: DM

Változó időjárást hoz a szombat

A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül várható. Szombat hajnalban délen, délnyugaton és helyenként keleten pára, köd képződhet, amely napközben feloszlik, majd többnyire napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Néhol kisebb eső, zápor még előfordulhat. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 1–7, délután 12–18 fok között alakul.