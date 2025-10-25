1 órája
Változékony arcát mutatja az ősz, napos és felhős időszakok is lesznek
Változékony, de enyhe idő várható: a napos és felhős időszakok váltják egymást, helyenként záporok is kialakulhatnak. A hétvégén enyhe melegedés jön.
Változóan felhős időre készülhetünk, helyenként – főként délen – záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
Változó időjárást hoz a szombat
A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül várható. Szombat hajnalban délen, délnyugaton és helyenként keleten pára, köd képződhet, amely napközben feloszlik, majd többnyire napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Néhol kisebb eső, zápor még előfordulhat. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 1–7, délután 12–18 fok között alakul.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Most tényleg megéri betérni a Lidl-be: itt a 39 részes Parkside készlet
Ismét épül a Dóm téri óriáskerék: megvan az időpont, hogy mikortól élvezhetjük Szeged panorámáját – galériával