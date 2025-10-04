Délelőtt még előfordulhatnak záporok, délutánra kitisztulhat az ég

Többnyire erősen felhős lesz az ég, sokfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként élénk széllökésekkel kísérve.

Délelőtt többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Illusztráció: Shutterstock

Több helyen előfordulhat zápor

A hőmérséklet mindössze 14–15 fok körül tetőzik. Vasárnap hajnalban egy hullámzó front érkezik nyugat, északnyugat felől, amely egyre többfelé hoz csapadékot. Napközben eleinte még sokfelé eshet, de délutánra északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, így egyre több helyen eláll az eső. Fagyra már nem kell számítani, a nappali csúcshőmérséklet a szeles időben 11 és 17 fok között alakul. A jövő hét elején néhány fokos enyhülés valószínű.