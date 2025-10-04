1 órája
Délelőtt még előfordulhatnak záporok, délutánra kitisztulhat az ég
Sokfelé eső, zápor és élénk szél rontja az időjárást, a hőmérséklet mindössze 14–15 fokig emelkedik. Vasárnapra egy hullámzó front érkezik, amely kezdetben még csapadékot hoz, de délutántól már több helyen felszakadozik a felhőzet.
Többnyire erősen felhős lesz az ég, sokfelé alakulhat ki eső, zápor, helyenként élénk széllökésekkel kísérve.
Több helyen előfordulhat zápor
A hőmérséklet mindössze 14–15 fok körül tetőzik. Vasárnap hajnalban egy hullámzó front érkezik nyugat, északnyugat felől, amely egyre többfelé hoz csapadékot. Napközben eleinte még sokfelé eshet, de délutánra északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, így egyre több helyen eláll az eső. Fagyra már nem kell számítani, a nappali csúcshőmérséklet a szeles időben 11 és 17 fok között alakul. A jövő hét elején néhány fokos enyhülés valószínű.