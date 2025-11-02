november 2., vasárnap

Achilles névnap

10°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Napos kezdés után fordul az időjárás vasárnap

Címkék#Szeged#Makó#időjárás#Hódmezővásárhely

Vasárnap napos, de változékony időjárás várható. Az ország nagy részén süt a nap, ugyanakkor északon maradhatnak felhős körzetek, estétől pedig nyugaton eső érkezhet.

Delmagyar.hu

Vasárnap az északi, északnyugati tájakon lassan szakadozik fel a rétegfelhőzet, az északi határ közelében tartósan borús maradhat az időjárás

időjárás vasárnap
Változékony időjárás jellemzi a vasárnapot. Fotó: Pezzetta Umberto

Máshol többórás napsütés ígérkezik, melyet időnként fátyolfelhők szűrhetnek. Késő estétől frontális felhőzet vonul be, főként nyugaton és északnyugaton eső, zápor is kialakulhat. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, a borult vidéken ennél hűvösebb maradhat az idő – írja a HungaroMet

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu