Napos kezdés után fordul az időjárás vasárnap
Vasárnap napos, de változékony időjárás várható. Az ország nagy részén süt a nap, ugyanakkor északon maradhatnak felhős körzetek, estétől pedig nyugaton eső érkezhet.
Vasárnap az északi, északnyugati tájakon lassan szakadozik fel a rétegfelhőzet, az északi határ közelében tartósan borús maradhat az időjárás.
Máshol többórás napsütés ígérkezik, melyet időnként fátyolfelhők szűrhetnek. Késő estétől frontális felhőzet vonul be, főként nyugaton és északnyugaton eső, zápor is kialakulhat. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, a borult vidéken ennél hűvösebb maradhat az idő – írja a HungaroMet.
