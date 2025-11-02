Napos kezdés után fordul az időjárás vasárnap

Vasárnap az északi, északnyugati tájakon lassan szakadozik fel a rétegfelhőzet, az északi határ közelében tartósan borús maradhat az időjárás.

Változékony időjárás jellemzi a vasárnapot. Fotó: Pezzetta Umberto

Máshol többórás napsütés ígérkezik, melyet időnként fátyolfelhők szűrhetnek. Késő estétől frontális felhőzet vonul be, főként nyugaton és északnyugaton eső, zápor is kialakulhat. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, a borult vidéken ennél hűvösebb maradhat az idő – írja a HungaroMet.