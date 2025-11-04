Napfényes napra ébred Szeged – Így alakul a mai idő!

Szegeden napos, nyugodt időjárás várható a nap hátralévő részében. Délelőtt a hőmérséklet kb. 6 °C körül alakul, a szél gyenge, csapadék nem várható.

Kellemes időjárásra számíthatunk a mai napon. Illusztráció: Shutterstock

Délutánra a hőmérséklet emelkedik, 15–16 °C körül alakul, a napsütés dominál, felhő alig lesz az égen, a szél továbbra is gyenge marad. Estére visszahűlés várható, a hőmérséklet kb. 10 °C lesz, az ég tiszta vagy csak kevéssé felhős, szélcsendes marad. Összességében kellemes, kora őszi napra számíthatunk Szegeden, jelenleg nincs érvényben riasztás.