1 órája

Megmaradhat a nyugodt, kora őszi idő Szegeden

Kellemes, napos vasárnapra készülhetünk Szegeden, ám késő este már megérkezhet a front felhőkkel és csapadékkal. Mutatjuk részletesen milyen idő lesz holnap!

Delmagyar.hu

Szegeden vasárnap továbbra is kellemes, kora őszi idő várható, sok napsütéssel és enyhe széllel. A nap nagy részében ideális lesz a szabadtéri programokhoz az idő, ám késő estétől már érkezhetnek a front felhői és az első csapadék. Érdemes figyelni az időjárás-változást az esti órákban. 

Mutatjuk milyen idő lesz holnap Szegeden!
Milyen idő lesz holnap Szegeden? Kellemes, napos idő után estétől felhősödés és csapadék érkezhet. Fotó: DM 

Milyen idő lesz holnap?

Reggel: Vasárnap reggel többnyire derült, helyenként fátyolfelhős idő várható. Az éjszakai órákban 8–13 fokig hűl a levegő, a szélvédett városrészekben 3–7 fok is lehet. Pára és foltokban köd képződhet, amely délelőttre fokozatosan feloszlik. Csapadék nem várható, a szél gyenge marad.

Délután: Napközben fátyolfelhős, napos idő ígérkezik kellemes hőérzettel. A délies szél olykor megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, ideális szabadtéri programokhoz. Csapadék továbbra sem valószínű.

Este: Késő estétől nyugat felől frontális felhőzet érkezik, és éjjel már gyenge csapadék is elérheti Szeged térségét. A szél helyenként megélénkül, de veszélyes időjárási jelenség nem várható.

Összességében tehát  kellemes, kora őszi idő lesz Szegeden, késő estétől azonban változás kezdődhet, ezért érdemes figyelni az érkező frontot. Jelenleg a holnapi napra vonatkozóan nincs érvényben riasztás – írja a HungaroMet

Hétfőn felhősebb, csapadékosabb idő lehet, a szél többfelé megerősödhet, és pár fokkal hűvösebb időre számíthatunk 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

