Ismét visszatér a hideg? Ilyen lesz az idő holnap

Milyen idő lesz holnap? Holnapra a Szeged térségébe kissé hűvösebb, de napos idő ígérkezi, az időjárás kedvezőnek tűnik, egy kis réteges öltözködéssel könnyedén átvészelhető.

Munkatársunktól

Nézzük milyen idő lesz holnap: a nap folyamán a minimum-hőmérséklet várhatóan kb. 6 °C körül alakul, reggel még többnyire derült, napos égbolt lesz. A szél nem jelent majd komoly tényezőt, és csapadék sem várható, az időjárás ebben a szakaszban nyugodt marad.

Milyen idő lesz holnap Szegeden?

A délutáni órákban a hőmérséklet emelkedik, a maximum várhatóan 15–16 °C körül alakul. A napsütés dominál, felhőzet alig jelenik meg, csapadékra nincs kilátás. A szél gyenge vagy mérsékelt lehet, ami szintén hozzájárul a komfortos időjáráshoz.

Estére visszahűlés várható, a hőmérséklet ismét 10 °C alá eshet. Tiszta vagy csak kevéssé felhős égbolt várható, szélcsendes időben. A következő napra vonatkozóan is alapvetően száraz, napos idő ígérkezik, de reggel ismét hidegebb lehet az időjárás.

Az időjárás tehát holnapra minimálisan kb. 6 °C, maximálisan kb. 16 °C körül alakul, csapadék nem várható, a szél gyenge lesz, és a napsütés dominál.

Összességében kellemes, kora őszi időre számíthatunk Szegeden. Jelenleg a holnapi napra vonatkozóan nincs érvényben riasztás.

