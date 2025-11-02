november 2., vasárnap

Holnap megmutatja igazi arcát a november – nem mindenkinek lesz örömére

Vasárnap éjjel nyugat felől markáns frontrendszer érkezik, amely a Dunántúlon kiadós esőt hoz. Zalában akár 20 mm-nél is több csapadék hullhat, hétfőre pedig lehűlés várható.

A front közeledtével az északi hegyvidéken a torlódó levegő már kicsaphatja magából a nedvességet, így ott eső, zápor kialakulása várható – írja a HungaroMet közösségi oldalán. 

Milyen idő lesz holnap Szegeden?
Milyen idő lesz holnap Szegeden? Eső és lehűlés érkezhet.

Milyen idő lesz holnap Szegeden?

A jelentősebb csapadék azonban csak az éjfél körül nyugat felől érkező frontrendszerből érkezik, amely reggelig a Dunántúlt áztatja. A legtöbb eső Zalában hullhat, ahol helyenként 20 mm-nél is több csapadék várható, de máshol is előfordulhat intenzívebb zápor, sőt mennydörgés sem kizárt.

Hétfőn napközben a kelet felé vonuló csapadékzóna fokozatosan elgyengül, az Alföldön már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A feltámadó északnyugati szél hidegebb levegőt hoz, bár a Tiszántúlon a front előtt még 20 fok körüli értékeket is mérhetünk.

